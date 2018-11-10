В Мельбурне террорист пытался взорвать баллоны с газом

В Мельбурне мужчина с ножом напал на полицейских и пытался взорвать находящиеся в его автомобиле баллоны с газом. Но довести задуманное до конца злоумышленнику не удалось. Инцидент произошел на улице Суонстон-стрит. На записи с камер видеонаблюдения видно, как машина въехала в здание торгового центра, после чего загорелась.

На место происшествия прибыли стражи порядка. Находившийся за рулем авто мужчина, размахивая оружием, набросился на полицейских, выкрикивая при этом "Аллах Акбар".

В результате пострадали трое прохожих, один из которых позднее скончался. Двое госпитализированы с ножевыми ранениями. Злоумышленника нейтрализовали выстрелом в грудь, пишет ТАСС.

Ответственность за инцидент взяли на себя террористы ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "Исламское государство").