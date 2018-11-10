В Сети показали эскизы концептов Lada X-Stream

Дизайнер Artur Hindalong создал серию эскизов в рамках собственного проекта Lada X-Stream. Концептуальные модели он нарисовал во время стажировки в дизайн-студии Lada. Опубликованы изображения на профильном портале Cardesign.

На эскизах - сразу несколько вариантов раллийных автомобилей. В их облике учитывается нынешняя X-стилистка Lada, которую проповедует шеф-дизайнер АвтоВАЗа Стив Маттин. Автор рисунков, кстати, не обошелся исключительно внешними особенностями концептов, но и предложил техническую концепцию. Lada X-Stream для участия в одном из будущих Дакаров, по мнению Артура, получит гибридную силовую установку с 3-литровым бензиновым V6. Машина должна быть крупнее стандартных Lada - 4 520 мм в длину, 2 200 мм в ширину, 1 700 мм в высоту при колесной базе в 3 000 мм.

"Современные молодые люди все меньше хотят приобретать автомобили, молодежь больше привлекает возможность получить новый опыт и впечатления, нежели обладание средствами передвижения. С распространением беспилотных машин тренд будет только нарастать", - уверен Artur Hindalong.

Проект Lada X-Stream. Фото: "Cardesign.ru: Транспортный дизайн".

В этой связи он предложил АвтоВАЗу "пробудить интерес у молодого поколения и сделать бренд более желанным", основав, например, экстремальную серию гонок.

"Это не должны быть старомодные скучные гонки по замкнутой трассе, нужны соревнования, для победы в которых понадобится максимум возможностей пилотов и машин", - заключил автор, обосновывая проект создания автомобилей для такого рода экстремальных состязаний.

Добавим, что АвтоВАЗ активно привлекает молодежь к созданию дизайн-проектов Lada будущего. В июле, как сообщала "РГ", свое видение того, как должны выглядеть будущие модели, показали студенты Московского политехнического университета. Пресс-служба автогиганта подчеркнула, что Стив Маттин заинтересовался некоторыми решениями. В частности, он обратил внимание на переосмысленный Х-стиль.