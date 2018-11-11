Диппредставительство РФ поздравило Бутину с днем рождения в тюрьме США

Дипломаты посольства России в Вашингтоне посетили задержанную в США гражданку РФ Марию Бутину в тюрьме, где она пребывает уже четыре месяца, и поздравили ее с днем рождения. Десятого ноября ей исполнилось 30 лет.

"Мария поблагодарила всех, кто поздравил ее с днем рождения", - говорится в Facebook диппредставительства. Также там сообщается, что россиянка стойко и с большим достоинством переносит все тяготы. Сотрудники посольства пообещали добиваться скорого освобождения Бутиной.

Напомним, что Марию Бутину арестовали в июле этого года. Это произошло накануне встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки. Федеральная прокуратура США обвинила россиянку в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также в работе на российские спецслужбы. Гражданке РФ по совокупности обвинений грозит 15-летний срок тюремного заключения. Она заявляет о своей невиновности.

По словам представителя МИД РФ, пока удалось добиться значительного улучшения условий содержания Бутиной, ей даже можно выходить из камеры и совершать звонки по телефону.

Новые слушания по делу задержанной в США гражданки РФ Марии Бутиной назначены на шестое декабря. Они пройдут в федеральном окружном суде Вашингтона.