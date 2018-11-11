Путин: Составление "черных списков" для СМИ - контрпродуктивно

Владимир Путин считает контрпродуктивным составление "черных списков" для различных СМИ. По его словам, "это ничего общего не имеет с демократией".

"Если мы хотим реализовать принцип свободного доступа информации к ее потребителям, к гражданам наших стран, то мы должны не закрывать административным путем, не ограничивать что-то с помощью политических, административных структур, а если мы с чем-то несогласны - противопоставлять свою точку зрения, давая возможность зрителям, слушателям, пользователям интернета самим разобраться, самим принять решение, где правда, а где ее искажение", - сказал глава государства в интервью RT.

Ранее Путин сообщил, что может провести переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита G20, который состоится в Аргентине. Лидеры, находящиеся сейчас в Париже на торжествах в честь столетия окончания Первой мировой войны, смогли пока только поприветствовать друг друга.