Пожар в гипермаркете в Санкт-Петербурге потушен

Пожарным удалось полностью ликвидировать крупный пожар в Санкт-Петербурге, который полностью уничтожил гипермаркет "Лента" в Адмиралтейском районе. Возгорание распространилось на площади более пяти тысяч квадратных метров. Пожару был присвоен третий номер сложности.

Тушение возгорания заняло десять часов, передает "Интерфакс". С огнем боролись более 390 пожарных и 72 единицы техники.

Напомним, пламя вспыхнуло в гипермаркете "Лента" по адресу Набережная Обводного канала, 118. Были эвакуированы 800 человек. Обрушилась кровля здания на площади 200 квадратных метров.

В результате пожара пострадал один человек. Он получил кататравму, то есть повреждения в результате падения с высоты. Раненый был госпитализирован.

Причины пожара устанавливаются.