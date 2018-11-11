Специальный редакционный проект
11.11.2018 02:26
Рубрика: Происшествия

Пожар в гипермаркете в Санкт-Петербурге потушен

Пожарным удалось полностью ликвидировать крупный пожар в Санкт-Петербурге, который полностью уничтожил гипермаркет "Лента" в Адмиралтейском районе. Возгорание распространилось на площади более пяти тысяч квадратных метров. Пожару был присвоен третий номер сложности.

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
Источник рассказал о разлитой горючей жидкости перед пожаром в "Ленте"

Тушение возгорания заняло десять часов, передает "Интерфакс". С огнем боролись более 390 пожарных и 72 единицы техники.

Напомним, пламя вспыхнуло в гипермаркете "Лента" по адресу Набережная Обводного канала, 118. Были эвакуированы 800 человек. Обрушилась кровля здания на площади 200 квадратных метров.

В результате пожара пострадал один человек. Он получил кататравму, то есть повреждения в результате падения с высоты. Раненый был госпитализирован.

Причины пожара устанавливаются.

Поделиться:
Новости МЧС
МЧС сделает надзорные проверки "умными" 18.07.2018

МЧС сделает надзорные проверки "умными"

МЧС России хочет получить право без решения суда приостанавливать деятельность торговых центров на срок до 90 суток. В ведомстве отметили, что это позволит инспекторам сделать процедуру проверки зданий эффективнее и гибче

МЧС выявило нарушения пожарной безопасности на 600 объектах отдыха детей 08.05.2018

МЧС выявило нарушения пожарной безопасности на 600 объектах отдыха детей

В Крыму система 112 будет принимать вызовы на трех языках 18.12.2017

В Крыму система 112 будет принимать вызовы на трех языках

В Крыму введен в опытную эксплуатацию Центр обработки вызовов "Система-112". С конца января 2018-го его операторы начнут принимать вызовы на трех государственных языках Крыма

Андрей Лутошкин: Масштабы стихийных бедствий возрастают 18.12.2017

Андрей Лутошкин: Масштабы стихийных бедствий возрастают

Масштабы стихийных бедствий и природных катаклизмов возрастают, заявил директор департамента гражданской защиты МЧС Андрей Лутошкин. В интервью "РГ" он рассказал, как МЧС предупреждает ЧС