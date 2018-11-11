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11.11.2018 10:04
Рубрика: Легковые авто

"Урал" показал электрический мотоцикл с коляской

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.imz-ural.com/ Фото: www.imz-ural.com
Фото: www.imz-ural.com

Ural Motorcycles продемонстрировал электрическую версию мотоцикла "Урал". Представительство марки, базирующееся в штате Вашингтон, занимается реализацией российской техники в США и Канаде.

Представленный прототип электрического мотоцикла построен в единственном экземпляре и разработан на основе модели Ural cT с приводом исключительно на заднее колесо.

Электрический "Урал" построила калифорнийская фирма ICG, в свою очередь Zero Motorcycles помогла в адаптации электрической "начинки" - электродвигателя, батареи, контроллера и прочих компонентов.

Фото: www.ural.cc
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Ural Electric оснащается двигателем "Z-Force 75-7" мощностью 61 л.с. (у бензиновой версии 42 л.с.) и двумя блоками тяговых батарей суммарной емкостью 19,5 кВт•ч. Крутящий момент электромотора увеличился почти вдвое по сравнению с традиционным двигателем - до 110 Нм. Батареи можно зарядить на 95% за 13 часов от бытовой электросети с напряжением 115 В.

По итогам тестов электромотоцикла удалось добиться запаса хода в 165 км, максимальная скорость при испытаниях составляла 140 км/ч, хотя не рекомендуется разгоняться быстрее 105 км/ч. Интересно, что электрическая версия "Урала" потяжелела всего на пару десятков кг - вес равен 373 кг.

Прототип Ural Electric прошел первую фазу разработки и дорожные тесты в различных условиях. Электромотоцикл из-за пониженного центра тяжести и оптимальной развесовки отличается высокой стабильностью, простотой управления и отличной динамикой.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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В серии электромотоцикл пока не появится, изучаются рыночные перспективы новинки, запланированы показы на нескольких выставках, одна из которых будет проходить с 16 по 18 ноября, где электрический "Урал" (Progressive Motorcycle Show в калифорнийском городе Лонг-Бич).

В случае положительной реакции от потенциальных покупателей электрический мотоцикл смогут запустить в серийное производство в течение 24 месяцев.

Стоит отметить, что основную долю продаж Ирбитского мотоциклетного завода занимает американский рынок.

Напомним, ИМЗ недавно презентовал Ural Gear Up с модернизированной оппозитной "двойкой". Мощность мотора осталась прежней (41 л.с.), но завод пообещал бОльшую долговечность и улучшенные экологические характеристики.

Фото: www.imz-ural.com
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#мотоциклы