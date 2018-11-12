Черчесов: Травмы - неприятность, но неприятность рабочая

Сборная России провела первую тренировку на базе в Новогорске в рамках подготовки к двум последним матчам в этом году. Напомним, 15 ноября наших ждет контрольная встреча с Германией в Лейпциге, а 20-го подопечные Станислава Черчесова сыграют в Стокгольме против шведов в Лиге наций.

На поле изначально вышли 24 футболиста. Правда, Федор Кудряшов практически сразу переместился в тренажерный зал, а Роман Зобнин и Сергей Петров, у которых микроповреждения, занимались по индивидуальному графику. По окончании занятия, которое получилось непродолжительным, главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов.

Станислав Саламович, как отнеслись к валу травм, которые настигли команду?

Станислав Черчесов: Радости это не доставляет, но таков профессиональный футбол. Понятно, не хотелось бы, чтобы было такое количество травм, но что есть, то есть. Мы ничего не можем поменять, и отталкиваемся от тех, кто есть в составе.

Впервые в сборную вызван Ари. Как это происходило?

Станислав Черчесов: Вчера мы с ним говорили по телефону, чтобы он был готов сегодня приехать. Сегодня уже тоже разговаривали. И он сам вспомнил, что первым человеком, который его заметил в России, был я. Так что следим мы друг за другом давно. Другое дело, что сейчас человек получил российский паспорт, хотя никто его об этом не просил. Это его самостоятельное решение. В этом плане у нас принципы не меняются. А когда человек юридически может играть за команду, в России или за рубежом, мы внимательно за ним смотрим. На этот сбор мы не планировали его вызывать, потому что не хотелось производить слишком много изменений. Мы следили за ним, хотели посмотреть, как бы он проявил себя на следующий год. Но так как Артем Дзюба травму получил, нужно было его кем-то менять. Думаю, свой шанс Ари заслужил.

Можете рассказать о механизме довызова в сборную новых игроков взамен травмированных?

Станислав Черчесов: Мы внимательно смотрим за всеми, составляем список, из которого выбираем. И знаем, кто идет за тем, кого изначально выбрали. Понятно, что в этот раз травм побольше, чем обычно. Мы на это не рассчитывали. Жалко Ахметова, который получил приглашение и сразу - травму. Еще раз повторяю: вот вы начали разговор по травмированных, а мы к этому по-рабочему относимся. Неприятность, но рабочая неприятность.

В каком состоянии на данный момент Зобнин и Петров?

Станислав Черчесов: И Кудряшова, и Петрова, и Зобнина, и, кстати, Джикию мы сегодня проверили. Мы всегда проверяем игроков, и никогда не выпускаем на поле нездорового человека. Сегодня они пробежались, а завтра посмотрим их динамику. Вчера все-таки был тур, а на следующий день после тура у кого-то какие-то болячки и бывают. Футбол - контактный вид спорта. Дзюба кстати был у нас. Он приезжал к нам, мы пообщались. Он уехал, будет здесь несколько дней индивидуально работать, лечиться. Последим за динамикой.

Капитаном в его отсутствии будет Газинский?

Станислав Черчесов: Да.

Последние два матча на воротах сборной играл Гильерме. При том, что есть основной голкипер Андрей Лунев. Уже определились, кто из них выйдет на поле в ближайших играх?

Станислав Черчесов: Они приехали, посмотрим за ними. Понятно, что есть основной вратарь. Однако можно быть основным, но при этом не попасть в стартовый состав. Еще раз повторю, что касается вратарей, мы вообще стараемся не дергаться.

Холодная погода коррективы в тренировочный процесс вносит?

Станислав Черчесов: Вносит. В тренировочный процесс не вносит, но в форму одежды вносит.

Некоторые игроки вышли сегодня в шортах…

Станислав Черчесов: Они ж тренируются. Мы по сравнению с предыдущими сборами ничего в тренировочном процессе не поменяли. Хотя ФИФА у нас один день забрала. Поэтому мы стараемся успеть все по максимуму. Сегодня у нас было маленькое собрание, нацелились на определенные вещи. Все идет своим чередом.

Можете как-то прокомментировать назначение Олега Кононова главным тренером "Спартака"? Может, пожелаете ему удачи?

Станислав Черчесов: Мы себе удачи желаем. У нас два сложных матча.

Если Зобнин и Петров все-таки не смогут помочь сборной, планируете вызывать кого-то еще?

Станислав Черчесов: Мы в рабочем режиме. Посмотрим, что скажут врачи. Сегодня ситуация одна, а завтра - другая. У Петрова по-моему вообще ничего нет. Просто он только вчера играл, и лишняя тренировка на пользу ему бы не пошла.

Наверное, вы уже изучили состав сборной Германии. Кто у них представляет для нашей команды наибольшую опасность?

Станислав Черчесов: Естественно мы смотрим. У них тоже есть вопросы. Прочитал, что у них тоже один нападающий травму получил. Ни одной команды не бывает, чтобы перед сборами все было нормально. Обойму их игроков мы знаем, собираем свою информацию. Сегодня не стали загружать ребят информацией. Сделаем это завтра по прилету. Планомерно подготовимся. Погода там ощутимо лучше, так что в этом плане нам будет намного комфортней.