В России могут ввести штраф за опасное вождение в размере 5 тысяч рублей. Соответствующий законопроект разработала Госавтоинспекция.

Как рассказал глава ГИБДД Михаил Черников, в Госдуму также внесены другие законопроекты, которые затрагивают вопросы безопасности дорожного движения.

- Например, это законопроект, разработанный Минтрансом, об усилении административной ответственности за нарушение правил движения через железнодорожные пути: предлагается увеличить штраф за нарушение до 5 тыс. рублей, - цитирует ТАСС слова Черникова.

Напомним, в 2016 году вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, предусматривающие новый вид правонарушения - "опасное вождение".

Опасным вождением считается несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства, несоблюдение бокового интервала, а также резкое торможение, если такое торможение не требуется для предотвращения ДТП. Нарушением также стало считаться препятствование обгону, если эти действия "повлекли создание водителем ситуации, при которой его движение и (или) движение иных участников движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов".