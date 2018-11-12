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12.11.2018 08:00
Рубрика: Спорт

Гроссмейстер из РФ прокомментировал матч между Карлсеном и Каруаной

Текст: Анна Каляева (Лондон)
В настоящее время в Лондоне проходит 56-ой матч за звание чемпиона мира по шахматам. За высший шахматный титул борются действующий чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен и претендент, американец итальянского происхождения, Фабиано Каруана.
Гроссмейстер Магнус Карлсен (Норвегия). Фото: Нэнси Сисель / РИА Новости Гроссмейстер Магнус Карлсен (Норвегия). Фото: Нэнси Сисель / РИА Новости
Гроссмейстер Магнус Карлсен (Норвегия). Фото: Нэнси Сисель / РИА Новости

Позади две первые партии поединка. Обе завершились вничью. Таким образом, счет противостояния двух "К" равный - 1:1.

Перед началом третьей партии матча мы попросили поделиться мыслями о ходе поединка одного из ведущих шахматистов мира, российского гроссмейстера Яна Непомнящего.

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Ян, каково ваше впечатление от первых партий матча?

Ян Непомнящий: Если обобщить - оба соперника сумели удивить в партиях, где они выступали черным цветом. В шахматах есть такая тенденция, что черные, как правило, оказываются готовы по дебюту лучше. Я не исключаю, что в тренерском штабе обоих игроков позиция, случившаяся в партии, была заранее "проработана".

Мирное начало характерно для такого состязания?

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Ян Непомнящий: Скорее да. Мне не казалось, что кто-то из соперников должен был с самого старта стараться вырваться вперед. Однозначно типичной для начала матча я бы назвал вторую партию. Короткое дебютное сражение и быстрый результат. Такое случается, когда белые не получают ощутимого перевеса по дебюту. Это как раз и произошло. Вторая партия могла закончиться гораздо быстрее, часа за полтора, не будь это матч за мировое первенство. Первая же партия, наоборот, могла задать четкий вектор всему матчу.

Карлсен мог победить?

Ян Непомнящий: В первой партии Карлсен черными получил ощутимый перевес после выхода из дебюта не в самом, мягко говоря, "заезженном" варианте. Однако он не реализовал явный "голевой момент". В матче с Карякиным подобная расточительность ему аукнулась, и в какой-то момент ему пришлось оказаться в роли догоняющего.

Во второй партии у Магнуса тоже были варианты...

Фото: Анна Каляева
Первая партия матча за шахматную корону Каруана-Карлсен завершилась вничью

Ян Непомнящий: У белых был интересный ход конь f7 (вместо Сf3 на 17-ом ходу - прим. ред). Но чемпион мира не стал рисковать. Видимо, такое несколько вялое начало матча его устраивает.

Что скажете об игре претендента?

Ян Непомнящий: В первой партии Каруана играл безобразно. Можно делать скидки и рассуждать, что это была его первая в жизни партия в матче такого уровня, но факт остается фактом: с такой игрой в матче далеко не уедешь. Во второй партии претендент реабилитировался и играл гораздо лучше. Выбрав ферзевый гамбит, никаких трудностей по дебюту он не испытал. Скажем так, это была ничья с позиции силы. Поэтому, возможно, свою игру на этом матче он еще обретет.

Вы многократно встречались за доской с обоими игроками. Каковы их сильные и слабые стороны?

Ян Непомнящий: Каруана - шахматист, всегда старающийся считать варианты почти в любой позиции.  И порой даже когда позиция не требует значительных усилий для счета вариантов, а просто нужно играть рукой и мыслить схемами, он теряет время на расчет и… теряется сам. Думаю, это его не самая сильная сторона.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Карлсен такими расчетами при оценке позиции, конечно, тоже не пренебрегает. Но он гораздо более универсальный: может играть и мелкую тактику, и длинные варианты. Можно было бы сказать, что Карлсен без явных слабых сторон, но в какой-то мере его слабость в том, что он и без ярко выраженных сильных сторон. Он везде хорош в равной степени, но говорить, что он хорош в какой-то определенного типа позиции я бы не стал.

Третья партия поединка за мировую корону между Магнусом Карсеном и Фабиано Каруаной состоится в понедельник 12 ноября. Начало игры 18:00 по московскому времени.

Справка РГ

Магнус Карлсен, действующий чемпион мира по шахматам (с 2013 г.).

Возраст: 27 лет (родился 30 ноября 1990 г.).

Страна: Норвегия.

Номер 1 мирового рейтинга ФИДЕ. Стал гроссмейстером в 13 лет. Максимальный рейтинг ФИДЕ 2882 пункта (на май 2014), актуальный рейтинг 2835.

Фабиано Каруана, претендент на звание чемпиона мира.

Путевку на поединок с Карлсеном получил, выиграв Турнир претендентов в 2018 году в Берлине.

Возраст: 26 лет (родился 30 июля 1992 г.).

Страна: США (по происхождению итальянец).

Номер 2 мирового рейтинга ФИДЕ. Стал гроссмейстером в 14 лет.

Максимальный рейтинг ФИДЕ 2844 пункта (на октябрь 2014), актуальный рейтинг 2832.

Шахматисты сыграют всего 12 партий с классическим контролем времени (100 минут + 50 минут после 40-ого хода + 15 минут после 60-ого хода с добавлением 30 секунд после каждого хода, начиная с первого).

Победителем станет игрок, набравший 6,5 очка.

В случае счета 6:6 чемпион и претендент сыграют тай-брейк: четыре партии в быстрые шахматы (25 минут + 10 секунд к ходу), далее при равенстве две блиц-игры (пять минут + три секунды к ходу). Если и это не выявит победителя, будет сыгран "армагеддон", где пять минут на игру дается белым фигурам, четыре черным (+три секунды к ходу каждому игроку). При ничейном результате победа засчитывается черным.

Спорт Шахматы
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