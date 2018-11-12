Израильский солдат тяжело ранен на границе с сектором Газа

Израильский военнослужащий получил тяжелое ранение в ходе обстрела приграничных территорий со стороны сектора Газа.

"Солдат Армии обороны Израиля был тяжело ранен в результате попадания противотанковой ракеты, которая была выпущена из сектора Газа", - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы военного ведомства.

Агентство напоминает, что ранее проходила информация о раненом 19-летнем израильском юноше, который был ранен при попадании снаряда в автобус. До сих пор не уточнялось, что это был военный.

В общей сложности боевики выпустили по приграничным районам Израиля свыше 200 реактивных снарядов. В результате пострадали еще около полутора десятков человек.

В Палестине эти атаки называют ответом на ночную спецоперацию в секторе Газа, когда был убит Нурэддин Салям Барак, один из влиятельных командиров "Бригад Иззэддина аль-Кассама" - боевого крыла контролирующего палестинский анклав движения ХАМАС.