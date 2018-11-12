МИД РФ: Санкции США против Ирана еще больше дестабилизируют мир

Односторонние экономические рестрикции США против Ирана осложняют международную обстановку и еще больше дестабилизируют мир. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Сегодняшний мир и так уже дестабилизирован, и шаги ведущих стран состоят в дестабилизации ситуации и внесению еще большего хаоса",- сообщила дипломат в агентству IRNA.

Захарова отметила, что Россия в связи с санкционным давлением на Иран признает лишь решения Совета Безопасности ООН и ориентируется на взаимовыгодное и взаимоуважительное сотрудничество со своими партнерами, включая Иран.

"Страны, которые вводят односторонние санкции, очень часто рассуждают о правах человека, об экономическом развитии и демократии, а на практике отказываются от демократии и устраняются от идеалов, которые сами провозглашают", - подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД РФ назвала Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе примером решения сложных международных вопросов. Однако США, выйдя из этой договоренности, фактически "перечеркнули многолетние усилия стран ЕС, Брюсселя, России и Китая".

Напомним, президент США Дональд Трамп в начале мая объявил об одностороннем выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и восстановлении всех ранее снятых санкций против Ирана. Первая часть рестрикций была введена Вашингтоном 7 августа. Они затронули автомобилестроительный сектор ИРИ, куплю-продажу страной золота, алюминия, стали, графита и угля.

Второй пакет санкций вступил в силу 5 ноября и направлен, в первую очередь, против нефтяного сектора Ирана. Министерство финансов США внесло в санкционный список более чем 700 юридических и физических лиц, морских и воздушных судов Ирана. В Вашингтоне также предупредили - тем, кто продолжит сотрудничество с лицами, компаниями и организациями ИРИ, попавшими под санкции, будут грозить вторичные санкции со стороны США.

Президент Исламской Республики Хасан Роухани на днях заявил, что очередные антииранские санкции США не оказали никакого негативного влияния на экономику страны, а лишь нацелены на оказание психологического давления на власти и народ ИРИ.