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12.11.2018 08:39
Рубрика: Легковые авто

Названы самые популярные японские автомобили с пробегом в России

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Эксперты составили рейтинг самых популярных японских автомобилей с пробегом.

Оказалось, что за девять месяцев этого года самой популярной моделью стала Toyota Corolla. Показатель этого автомобиля за отчетный период составил 77,5 тысячи экземпляров (+2%). На втором месте еще одна модель Toyota - Camry. Ее результат 58,8 тысячи единиц (+7%). В тройку лучших также попал Mitsubishi Lancer, объем вторичного рынка которого упал на 1% - до 39,5 тысячи единиц.

Пятерку лучших замыкают Toyota RAV4 (30,4 тысячи штук; +8%) и Nissan Almera, производство которого в нашей стране не так давно завершилось (29,5 тысячи штук; +7%).

Фото: пресс-служба Toyota
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В топ-10 также попали кроссоверы Nissan Qashqai (25 тысяч штук; +15%) и X-Trail (24,8 тысячи штук; +12%), Mazda3 (24,7 тысячи штук; +1%), Mitsubishi Outlander (20,8 тысячи штук; +15%) и Honda CR-V (20,6 тысячи штук; +1%).

Всего за девять месяцев в России было реализовано 1 111 200 подержанных легковых автомобилей японских марок (+3%).

Ранее аналитики выяснили, какие из автомобилей массового сегмента имеют наилучший индекс повторной покупки в России.

Оказалось, что по результатам опроса лидирует сразу две модели - Renault Logan и Ford Focus.

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#автомобили