Приставы смогут списывать долги по штрафам ГАИ в упрощенном порядке

Закон, разрешающий судебным приставам в ускоренном режиме взыскивать долги по мелким административным штрафам, может быть принят до конца текущего года.

В понедельник эта новость прозвучала на круглом столе в Госдуме. Напомним, первой о том, что подобная идея прорабатывается, сообщила "Российская газета". Для водителей главная новость в том, что мелкие штрафы будут автоматически вырастать в несколько раз. Если сумма долга не превышает тысячи рублей, приставы сразу смогут арестовывать счета должников, взыскав сумму штрафа плюс исполнительский сбор.

Минимальная сумма исполнительского сбора - тысяча рублей. Так что при штрафе в 500 рублей взыщут 1,5 тысячи.

"В настоящее время созданы условия для перехода к упрощенному (электронному) механизму исполнения поступающих в Службу электронных исполнительных документов, - сообщил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. - В качестве первого шага к реализации такого подхода в системе принудительного исполнения возможен механизм, предлагаемый в подготовленном ко второму чтению проекте Федерального закона № 295951-7 "О внесении изменения в статью 81 Федерального закона "Об исполнительном производстве". Законопроектом предусматривается упрощенный механизм исполнения электронных исполнительных документов о взыскании административных штрафов за правонарушения в области дорожного движения с размером требований, не превышающим 3 000 рублей, без возбуждения исполнительного производства в течение 20 дней за счет исключительно денежных средств должника".

Решение о приведении просроченного штрафа к упрощенному исполнению будет направляться должнику в личный кабинет на Едином портале государственных услуг (при его согласии на получение в электронном виде процессуальных документов), а в иных случаях - на бумажном носителе.

Если средств не найдут, то через 20 дней заведут классическое исполнительское производство, и тогда должнику будут грозить различные меры принуждения, например, блокировка водительских прав.

Кстати, сегодня на круглом столе прозвучало предложение разрешить отбирать водительские права и у должников по налогам. "Мы бы полагали возможным обсудить расширение института временного ограничения пользования специальным правом на управление транспортным средством на исполнительные производства по взысканию налоговых платежей, штрафов, назначенных за совершение преступлений, - сказал глава ведомства. - Это, опять же, для обсуждения, но двигаться вперед надо, потому что должники, которые имеют возможность погашать долги, любыми способами стараются уйти от этого".

По его словам, за 9 месяцев текущего года приставы вынесли более 300 тысяч постановлений об ограничении должников в праве на управление транспортом. Он напомнил, что сейчас эту меру приставы могут применять только к неплательщикам алиментов, штрафов за причинение вреда здоровью, по некоторым административным правонарушениям в области дорожного движения. Мера доказала свою эффективность, заверили в ФССП.