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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мосгорсуд подтвердил арест экс-заместителя прокурора Башкирии

Текст: Владимир Полетаев
Бывший первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов останется под стражей. Такое решение сегодня принял Мосгорсуд. Горбунов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ - в получении взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Пресс-секретарь Басманного районного суда столицы Юнона Царева ранее сообщила о том, что Горбунов арестован до 26 декабря и будет содержаться в СИЗО "Лефортово". Следователи считают, что он может скрыться от правосудия.

Адвокаты арестованного просили о том, что если Горбунова не выпустят под подписку о невыезде, то следует изменить меру пресечения на домашний арест в квартире, расположенной в ближнем Подмосковье - в городе Железнодорожном.

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После рассмотрения жалобы на это решение судья Мосгорсуда огласила свое постановление, в котором записано, что Басманный суд принял первоначально правильное решение, которое оставлено без изменений, апелляционная жалоба защиты - без удовлетворения.

Мосгорсуд также отказал и Генпрокуратуре, представители которой также подали апелляционное представление на арест Горбунова.

Теперь уже бывший первый зампрокурора Башкирии был уволен еще 19 октября. Он был задержан оперативно-следственной бригадой в аэропорту Шереметьево.

По этому делу также является фигурантом замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Башкирии Артур Шаретдинов.

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