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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ярославском музее подменили шедевр Малевича

Текст: Антон Валагин (Ярославль)
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Ярославская полиция проводит проверку по обращению сотрудников музея "Ростовский кремль". Там обнаружили, что украшение коллекции, знаменитые картины Казимира Малевича и Любови Поповой - подделки.
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- По факту выявления двух поддельных предметов  в коллекции музея проводится дополнительная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Подделку выявили специалисты государственного НИИ реставрации из Санкт-Петербурга, приглашенные в Ростов для оценки ряда картин. По их мнению, хранящиеся в музее "Самовар" Малевича (1913 год), и "Беспредметная композиция" Поповой (1918) - копии, выполненные одним художником в 50-60-х годах прошлого века. Эксперты полагают, что украденные из Ростова подлинники картин находятся в музеях современного искусства Нью-Йорка и Салоник.

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