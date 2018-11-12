В ярославском музее подменили шедевр Малевича

Ярославская полиция проводит проверку по обращению сотрудников музея "Ростовский кремль". Там обнаружили, что украшение коллекции, знаменитые картины Казимира Малевича и Любови Поповой - подделки.

- По факту выявления двух поддельных предметов в коллекции музея проводится дополнительная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Подделку выявили специалисты государственного НИИ реставрации из Санкт-Петербурга, приглашенные в Ростов для оценки ряда картин. По их мнению, хранящиеся в музее "Самовар" Малевича (1913 год), и "Беспредметная композиция" Поповой (1918) - копии, выполненные одним художником в 50-60-х годах прошлого века. Эксперты полагают, что украденные из Ростова подлинники картин находятся в музеях современного искусства Нью-Йорка и Салоник.