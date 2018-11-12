ФСБ на Кубани задержала украинского шпиона-таксиста

На Кубани сотрудники регионального управления ФСБ России задержали гражданина Украины Юрия Пермякова, который являлся шпионом СБУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На территории Краснодарского края шпион работал таксистом и, используя свой статус, мог быстро передвигаться, добывать и передавать различную информацию. По данным российских силовиков, украинец работал под псевдонимом "Вова" и занимался сбором информации о передвижении военной техники на юге РФ. Он был завербован сотрудниками управления СБУ на территории подконтрольной Киеву части Луганской области.

По данным УФСБ, шпион не успел выполнить порученное ему задание. После задержания он рассказал о сотрудничестве с СБУ и поставленных ему задачах. Мужчине на длительный срок закрыли разрешение на въезд в страну.

Это не первый случай задержания иностранных шпионов на территории России. Как ранее писала "РГ", агентов СБУ уже задерживали в Крыму, на Кубани, в Брянской области и в других регионах.

