Участники марша в честь столетия независимости Польши сожгли флаг ЕС

В Польше участники националистической организации сожгли флаг Евросоюза во время шествия в честь столетия независимости страны. Активисты сопровождали свои действия криками: "Долой европейский союз!"

В марше приняли участие более 200 тысяч человек, написал глава МВД Иоахим Бруджиньский в Twitter. В том числе, президент страны Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий.

В последние годы во время марша независимости в столице регулярно происходили беспорядки. В центре Варшавы дежурство несут усиленные патрули силовиков, движение колонны регулирует военная жандармерия. В толпе взрываются петарды и появляются горящие файеры.

Марш приурочен к обретению независимости в 1918 году. Этот день является в Польше одним из самых почитаемых государственных праздников.

Ранее глава Евросовета и бывший премьер-министр страны Дональд Туск заявлял, что Польша может выйти из числа участников Европейского союза, если не будет получать финансирование от этой организации.