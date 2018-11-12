В нью-йоркском музее прокомментировали кражу картины Малевича в РФ

Стал известен ответ Музея современного искусства в Нью-Йорке на информацию о том, что находящаяся в его собрании картина Казимира Малевича "Самовар" могла быть ранее похищена в России. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы были бы рады получить новую информацию о картине Малевича "Самовар", написанной в 1913 году. У музея в данный момент нет информации, дающей основания предполагать какую-то историю с кражей. И такой информации не было в 1983 году, когда эта работа была передана в коллекцию музея", - сказала Аманда Хикс, глава PR-отдела МоМА.

О том, что музей-заповедник "Ростовский кремль" хочет вернуть подлинники картин Казимира Малевича и Любови Поповой, находящиеся сейчас в Нью-Йоркском музее современного искусства (MoMa) и Музее современного искусства в Салониках, "РГ" писала в июле этого года.

Речь идет о "Самоваре" Малевича и "Беспредметной композиции" Поповой. В 2017 году было выявлено, что в "Ростовском кремле" находятся подделки этих картин, созданные во второй половине XX века, а не оригиналы. В музее сообщили о случившемся в Министерство культуры РФ и обратились с заявлением в ОМВД России по Ростовскому району Ярославской области.

Директор департамента музеев Министерства культуры РФ Владислав Кононов подтвердил, что в 2017 году предположения о подделках были подтверждены экспертизой, проведенной независимо друг от друга двумя учреждениями.

"Ростовский кремль" намерен действовать в рамках кодекса этики Международного союза музеев (ИКОМ). "Мы уверены, что наши партнеры по этой истории также будут руководствоваться этим кодексом", - сказал Сергей Сазонов, заместитель директора по науке музея-заповедника "Ростовский кремль". Он выразил надежду, что Министерство иностранных дел РФ и посольства США и Греции со своей стороны также помогут в разрешении этого непростого вопроса.

По информации на сайте музея, картина "Самовар" находилась у Казимира Малевича по крайней мере до 1920 года, затем была приобретена музейным Бюро народного комиссариата просвещения в Москве, хранилась в Музее художественной культуры в Витебске и в 1922 году передана в музей в Ростове. В 1972 году полотно было продано на аукционе Sotheby's в Лондоне, к 1977 году было куплено McCrory Corporation и в 1983 году передано в Музей современного искусства в Нью-Йорке.