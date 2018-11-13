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Рубрика: ПДД

Долги по штрафам ГИБДД будут списывать с банковских карт

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Небольшие штрафы за нарушение правил дорожного движения - речь идет о сумме до трех тысяч рублей - могут взыскиваться в упрощенном порядке. Соответствующий закон может быть принят до конца этого года.

Если на счету должника есть деньги, а также в единой системе государственных и муниципальных платежей отсутствуют сведения об оплате должником штрафа, то деньги будут подлежать списанию банком. И при этом, одновременно, с приведением в исполнение основного штрафа с должника может быть взыскан исполнительский сбор. Фактически - это дополнительная штрафная санкция за необходимость принудительного списания задолженности. Сумма сбора составляет 7 процентов, но не менее тысячи рублей. И таким образом, вместо штрафа, например, в размере 500 рублей, водитель заплатит полторы тысячи рублей.

Фото: Егор Алeев / ТАСС
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Как рассказывал "РГ" директор ФССП Дмитрий Аристов, на первом этапе предполагается сократить срок на добровольное исполнение решения до 2 дней. Водитель получит уведомление, и если не оплатит штраф в срок, то ему будет начислен исполнительский сбор. Аристов рекомендует водителям проверять наличие штрафов на сайте ГИБДД, чтобы точно разбираться в ситуации. Также можно установить приложение ФССП России, тогда будет поступать информация о любом производстве, которое ведется в Службе в отношении гражданина.

Как сообщает "Коммерсант", процедура упрощенного взыскания штрафов будет введена в России, скорее всего, в 2019 году. Под упрощенную форму взыскания попадут штрафы за превышение скорости на 20-40 км/ч, выезд на выделенную полосу, парковку под запрещающим знаком и так далее.

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#ПДД #ГИБДД