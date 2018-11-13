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13.11.2018 14:28
Рубрика: Легковые авто

Ford начал поставлять запчасти из России в Европу

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба Ford. Фото: Пресс-служба Ford.
Фото: Пресс-служба Ford.

Ford Sollers начал экспортировать в Европу запчасти для автомобилей Focus. Компания стала для европейских дилеров эксклюзивным поставщиком 21 наименования компонентов.

Как уточнили в пресс-службе Ford Sollers, объем ежегодных поставок составит 120 000 деталей.

В перечень запчастей, которые будут производиться на экспорт, входят пластиковые компоненты переднего и заднего бамперов (12 наименований), обивка потолка, передние крылья, внутренние панели дверей и внутренние панели боковин.

Фото: Depositphotos.com
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Сварка и катафорезное грунтование кузовных деталей, предназначенных для отправки в Европу, происходят на предприятии Ford Sollers во Всеволожске. Также здесь будет выполняться подсборка бамперов.

В настоящий момент общее количество наименований деталей, поставляемых Ford Sollers в Европу, приближается к 100. Компания обеспечивает запчастями Ford Focus. Кроме того, совместное предприятие в румынском городе Крайова использует российские кузовные детали, элементы интерьера, стекла и уплотнители для нового Ford EcoSport.

Ford Focus входит в число автомобилей массового сегмента, которые в России чаще всего покупают повторно. Кроме того, модель входит в топ-20 самых популярных автомобилей в мире.

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#Ford