Как будут увеличиваться пенсии у работающих пенсионеров

Здравствуйте! То, что неработающие пенсионеры в результате индексации получат с 1 января прибавку в районе 1 тысячи рублей, говорилось неоднократно. Поясните, как будет происходить увеличение пенсий у тех пенсионеров, кто продолжает работать? Как рассчитывается для них корректировка размера пенсии, которая происходит ежегодно с 1 августа? Изменится ли этот порядок, когда вступит в силу новый пенсионный закон?

Никаких изменений в правилах августовского перерасчета пенсионных выплат работающим пенсионерам в связи с принятием нового закона о пенсиях не произойдет. Как и прежде, перерасчет страховой пенсии в 2019 году будет проходить в беззаявительном порядке начиная с 1 августа. То есть обращаться для этого в Пенсионный фонд гражданам не нужно.

Размер прибавки к пенсии у каждого индивидуален и зависит от уровня зарплаты пенсионера, при этом максимальная прибавка ограничена стоимостью трех пенсионных коэффициентов (баллов). Стоит отметить, что если пенсионер прекращает трудовую деятельность, наряду с перерасчетом он также получает и индексацию пенсии за все годы, отработанные после наступления общеустановленного пенсионного возраста.