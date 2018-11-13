Как будут выходить на пенсию северяне в ближайшие два года

Добрый день!

Прошу разъяснить, каков график повышения пенсионного возраста для жителей Крайнего Севера и районов, приравненных к ним. По новому закону эти люди имеют право выйти на пенсию на 5 лет раньше - женщины в 55 лет, мужчины в 60 лет.

Хотелось бы получить такую же таблицу постепенного повышения возраста, как для остальных граждан. Важно понимать, действует ли для жителей Севера норма - "в первые два года изменений - в 2019 и 2020 году - будет действовать право оформить пенсию на полгода раньше новой возрастной черты".

С уважением, Ольга Сагадиева, руководитель управления по связям с общественностью и рекламе АО "Ханты-Мансийский НПФ"

Согласно новому пенсионному закону для жителей Крайнего Севера и приравненных местностей возраст выхода на пенсию будет поэтапно повышен с 55 и 50 лет до 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно. Необходимый северный стаж не меняется и составляет не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или 20 календарных лет в приравненных местностях. Страховой стаж при этом должен составлять не менее 20 лет для женщин и не менее 25 лет для мужчин.

Переходный период по повышению пенсионного возраста для северян продлится, как и для всех, с 2019 по 2028 год. Повышение пенсионного возраста на первом этапе затронет мужчин 1964 года рождения и женщин 1969 года рождения. В 2028 году в возрасте 60 лет выйдут на пенсию мужчины 1968 года рождения и женщины 1973 года рождения в возрасте 55 лет. При этом на северян, которые должны были выйти на пенсию в 2019-2020 годах, также распространяется особая льгота - выход на полгода раньше нового пенсионного возраста.