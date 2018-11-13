Как оформить пенсию при большом стаже

Добрый день, уважаемая редакция. Спасибо вам за рубрику "Пенсионный банк вопросов", в ней много полезной информации. Мой вопрос очень конкретный. Мне исполняется 55 лет в следующем году в марте. При этом стаж моей работы уже сейчас 37 лет. Я хотела бы оформить пенсию досрочно с учетом длительного стажа. Когда я могу это сделать?

С уважением, Антонина

В новом пенсионном законодательстве для некоторых категорий граждан сохраняются льготы по досрочному назначению пенсии по старости, а также предусмотрены льготы для граждан, имеющих большой стаж.

Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет начиная с 2019 года смогут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста. При этом действует ограничение: пенсию можно оформить не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В 2019 году, с учетом льготы, женщины будут выходить на пенсию с 55 лет 6 месяцев, а мужчины - с 60 лет 6 месяцев. Таким образом, при наличии 37 лет стажа и по достижении 55-летнего возраста в марте 2019 года вы сможете оформить страховую пенсию по старости.