Как зависит от даты рождения выход на пенсию в ближайшие два года

Добрый день! Помогите разобраться, пожалуйста. Я родилась 19 мая 1965 года, в каком году и в какой половине года я выйду на пенсию?

В первые два года действия нового пенсионного закона (в 2019 и 2020 годах) действует льготная норма: пенсию можно оформить на полгода раньше общеустановленного возраста. В 2019 году пенсионный возраст для женщин равен 56 годам, но благодаря льготе на пенсию они будут выходить в 55 лет 6 месяцев.

В 2020 году общеустановленный возраст для женщин - 57 лет, а выходить на пенсию они будут в 56 лет 6 месяцев. Вам исполняется 56 лет 19 мая 2021 года, а 56 лет 6 месяцев, соответственно, 19 ноября 2021 года. С этой даты вам и будет назначена пенсия.