Телеканалам оставят часть аналоговых частот

Аналоговые частоты, которые используются телеканалами, не вошедшим в первый и второй пакет общефедерального цифрового вещания (мультиплексы), будут пока оставлены за ними.

Как пояснил "РГ" замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, использование каналами, не вошедшими в мультиплексы, аналоговых частот планируется продлить.

Ранее шла речь, что с августа 2019 года будет снято ограничение на весь аналоговый спектр частот. Перенос сроков по снятию ограничений на ряд частот будет в повестке ближайшего заседания Госкомиссии по радиочастотам во второй половине ноября.