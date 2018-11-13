Названы рублевые цены на самый доступный седан Mercedes

Седан Mercedes-Benz A-Class, как и ожидалось, стал самой доступной "четырехдверкой" знаменитой немецкой марки в России. Машина в начальной комплектации будет стоить немногим дороже 1,8 млн рублей.

В России изначально появится только одна версия седана - с турбированным мотором объемом 1,3 литра, способным выдать 163 л.с. и работающим в связке с "роботом" 7G-DCT. Автомобиль с однозонным климат-контролем, цифровой приборной панелью, 16-дюймовыми дисками и галогеновыми фарами будет стоить 1 810 000 рублей. В топовом исполнении машина оценена в 2,34 млн.

Напомним, хэтчбек А-класса продает по цене от 1 760 000 рублей, но у него есть дефорсированный мотор с отдачей в 150 л.с. Возможно, такой же появится позже и у седана.

Премьера седана (ранее такого кузова в A-классе не было) состоялась на автовыставке в Пекине в апреле на глазах корреспондента "РГ". Машина внешне похожа на хэтчбек и выполнена в новом фирменном дизайне - с измененной решеткой радиатора, раскосой передней оптикой, укороченной крышкой капота, увеличенными коелсными арками.

Фото: www.media.mercedes-benz.com

В салоне внимание привлекает огромная сенсорная панель, занимающая все пространство от крайнего левого дефлектора на торпедо до того места, где визуально заканчивается центральная консоль. Большой экран делится на два.

Слева располагается полностью цифровая приборка, справа - монитор мультимедийной системы.

Добавим, что автомобиль начинен самыми современными интеллектуальными системами, а потому оказаться еще дешевле вряд ли мог. Чего стоит (в буквальном смысле) только самообучающаяся телематическая система MBUX, которая способна понимать водителя на слух.

Прием заказов на автомобиль уже начался. "Живые" продажи ожидаются в феврале 2019 года. В России компактная модель будет конкурировать на нашем рынке с Audi A3 c турбомотором 1.4 (150 л.с.) за 1 830 000 рублей.