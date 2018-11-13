Обновленный Mitsubishi L200: Знакомимся с популярным пикапом

"РГ" одна из первых протестировала рестайлинговый пикап Mitsubishi L200, продажи которого начнутся в России в ближайшие месяцы. Модная и дерзкая внешность оказалась лишь вершиной айсберга. Японский пикап стал гораздо комфортнее, безопаснее и получил усиленный внедорожный потенциал.

Первый тест-драйв обновленного пикапа Mitsubishi L200 состоялся на полигоне в окрестностях Бангкока через день после его торжественной презентации в столице Таиланда. Уже при первом взгляде на место проведения теста стало понятно, что осуществить полноценные испытания, включающие езду по асфальту, в том числе и на высоких скоростях, не удастся.

Из упражнений, которые предложила принимающая сторона, наиболее показательными оказались скоростное маневрирование по грунтовке, подъем и спуск по импровизированным уклонам, вывешивание колес и прочие по большей части внедорожные дисциплины.

Готов к бездорожью

Почему организаторы сделали акцент на оффроуде? Из-за того, что рестайлинговый автомобиль лучше подготовлен к таким испытаниям. Его фронтальная часть доработана в том числе и с прицелом на регулярную эксплуатацию на пересеченной местности. После редизайна переднего бампера и подъема уровня фар на 100 мм глубина преодолеваемого брода увеличилась до 700 мм, а фронтальная оптика лучше защищена от ударов летящего с дороги гравия.

Модели, оснащенные системами полного привода, получили дорожный просвет 220 мм. Благодаря углу въезда 31°, углу съезда 23° и углу продольной проходимости 25° автомобиль с двухрядной кабиной обладает отличной геометрической проходимостью. Модель сохранила также два варианта полноприводной трансмиссии - Super Select с жестко подключаемым передним мостом и задним блокируемым дифференциалом и более простую версию Easy Select с межосевым дифференциалом.

Главная же позитивная новость состоит в том, что для L200 стала доступна опциональная система выбора режимов движения с алгоритмами Гравий, Грязь/Снег, Песок и Камни. Эти режимы доступны с обеими вариантами полного привода (Easy Select и Super Select) и активируются кнопкой на центральном тоннеле. Появилась также и ранее недоступная система помощи на спуске, также включающаяся клавишей на тоннеле.

Интерьер обжили

L200, как и предшественник, будут поставлять в Россию исключительно с двухрядной кабиной (на других рынках есть также однорядные и полуторные кабины, а также "голое" шасси под надстройку). Все эти исполнения могут похвастаться более симпатичным интерьером - с ранее недоступными мягкими панелями дверей и центрального тоннеля. Центральная консоль теперь вооружена сразу двумя USB-слотами и разъемом HDMI (для "отзеркаливания" смартфонов через систему Mirror Screen).

Средние стойки "обросли" поручнями для облегчения высадки и посадки, сзади также появилась пара слотов USB и ниша для смартфонов. Однако розеток на 220 В по-прежнему нет, а автоматический режим стеклоподъемников имеется только на двери водителя - японские инженеры выслушали наши пожелания в связи с этим и обещали "изучить вопрос". Главным же приятным сюрпризом стали потолочные дефлекторы вентиляции, перенаправляющие теплый или холодный воздух в переднюю и заднюю части салона при помощи встроенных вентиляторов. У предшественника, напомним, такой потолочной вентиляции не предусмотрено.

Можно также переживать из-за того, что центральный сенсорный дисплей мультимедиа не поменял ни софт, ни оформление. Зато теперь опционально доступна не обычная камера заднего вида, а полноценная система кругового обзора Multi Around Monitor, позволяющая вывести на дисплей картинку по правому борту, сзади, спереди и с высоты птичьего полета. Кресла L200 оказались широкими и удобными, но консервативного дизайна и с невыраженным профилем. Это вдвойне обидно, потому что такое "возрастное" оформление не вполне вяжется со стильным тумблером включения внедорожных режимов и модными серебристыми вставками на консоли.

Старое и новое

Моторная линейка осталась по сути прежней на большинстве рынков, и Россия не исключение. У нас "японца" предложат со знакомыми 2,4-литровыми турбодизелями, отдача которых вряд ли изменится. На текущей модели эти агрегаты развивают 154 л.с. и 181 л.с. Однако теперь эти двигатели работают с новым 6-диапазонным "автоматом" Aisin, который пришел на смену 5-диапазонному варианту. Эта замена, разумеется, положительным образом повлияла на экономичность, разгонную динамику и защищенность от внешних шумов. К сожалению, японский автопризводитель не приводит на данном этапе данных о динамике разгона и расходе солярки. Однако субъективно L200 стал резвее, охотнее реагирует на "газ", а новая коробка очень шустро и без рывков меняет передачи.

Очень понравилась также работа перекалиброванной подвески. По словам инженеров, они изменили характеристики передних пружин и амортизаторов, а также оснастили пикап иными задними рессорами и задними амортизаторами. В результате L200 поехал гораздо мягче, чем раньше, а пресловутое "козление" и тряска на заднем ряду практически сошли на нет. Подвеска при этом демонстрирует хорошую энергоемкость, "пробить" амортизаторы после серии прыжков на кочках у нас не получилось.

Что касается новой системы выбора режимов движения, алгоритмы "Песок" и Грязь/Снег действительно эффективны на рыхлых грунтах, по-разному дозирую пробуксовку и позволяя L200 выбираться из сложных ситуаций. При подъеме же на эстакаду с уклоном 30° инструкторы рекомендовали использовать режим "Камни", и L200 очень уверенно полз вверх по "металлическому" склону. На спуске же вниз я опробовал систему помощи на спуске. После активации соответствующей клавиши, все что вам нужно делать - это бросить педали и рулить. Скорость спуска можно при этом варьировать тормозом и газом - система не дезактивируется.

Вот, собственно, главные впечатления от пусть не очень масштабного, но показательного тест-драйва обновленного пикапа. Добавим, что L200 после рестайлинга стал еще и безопаснее, поскольку получил системы предотвращения фронтальных столкновений (действует на основе камеры и радаров и умеет обнаруживать пешеходов), контроля слепых зон, предупреждения о препятствиях сзади на парковке и опасности наезда сзади. Кроме того, технические улучшения порадуют как "джиперов", так и жителей города, практикующие поездки на дачу, на охоту и рыбалку.

Что касается сроков появления новинки у российских дилеров, официально говорится от том, что это произойдет в течение 2019 года. Однако, вероятнее всего, похорошевший L200 приедет к нам уже в первой половине года и будет продаваться какое-то время параллельно с дорестайлинговой моделью. Ожидается, что пикап подорожает, но не сильно, а с учетом многочисленных новаций лишние деньги будет заплатить совершенно не жалко.