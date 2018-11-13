В Кремле прокомментировали ситуацию с ценами на бензин

Беспокойство независимых АЗС из-за решения о заморозке цен на нефтепродукты - рабочая ситуация, считают в Кремле. Безусловно, правительство будет реагировать.

"Рабочая ситуация", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Концептуально она была вчера обозначена на встрече президента с правительством, был доклад вице-премьера Дмитрия Козака", - напомнил он.

"Остальное - это рабочие моменты", - пояснил Песков. "Безусловно, ситуация гибкая и, конечно, мы не сомневаемся, что правительство так или иначе будет на это реагировать", - заключил он.