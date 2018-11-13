В Кремле прокомментировали отсутствие Путина и Медведева в стране

В Кремле прокомментировали одновременное отсутствие президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева в стране. Это не мешает им исполнять свои обязанности в полном объеме, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил во вторник на вопрос журналистов о том, кто осуществляет руководство страной в связи с зарубежными поездками президента и премьер-министра.

"Все-таки мы живем с вами в век коммуникаций, в век связи. И современные спутниковые и иные средства коммуникации, в том числе закрытые, позволяют и председателю правительства, и главе государства исполнять свои обязанности практически в полном объеме вне зависимости от того, где они находятся", - отметил Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Кроме того, он добавил, что при планировании своих поездок все же российское руководство старается избегать подобных ситуаций.

Напомним, глава государства находится в Сингапуре, куда он прибыл на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Владимир Путин 13 ноября встретился с президентом Сингапура. Также российский лидер во вторник заложил "первый камень" в основание культурного центра РФ и православного храма.

Председатель правительства в это время отправился в Палермо на конференцию по Ливии. Там он, в частности, заявил, что РФ намерена сделать все возможное, чтобы в Ливии установился прочный мир.