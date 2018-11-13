В России выпущен 700-тысячный внедорожник Chevrolet Niva

12 ноября в Тольятти произошло знаменательное событие - с конвейера совместного предприятия GM-АвтоВАЗ сошел юбилейный внедорожник Chevrolet Niva. Юбилейный автомобиль был произведен в комплектации LE+, цвета "Млечный путь".

Первый автомобиль Chevrolet Niva выпущен 23 сентября 2002 года. Как отмечается пресс-служба бренда, за это время в первоначальную конструкции внесено более полутора тысяч инженерных изменений, внедряются новые опции и улучшения по качеству.

На сегодняшний день автомобиль производится в шести комплектациях, начиная от базовой версии и заканчивая специальными внедорожными. Модель можно купить с двигателем 1,7 литра номинальной мощностью 80 лошадиных сил, постоянным приводом и двухступенчатой раздаточной коробкой с межосевым дифференциалом.

По итогам десяти месяцев 2018 года реализация Chevrolet Niva на российском рынке составила 23 358 автомобилей. Падение продаж составило 7%.

В начале года стало известно, что компания просрочила патенты на новый Chevrolet Niva. О причинах, заставивших GM-АвтоВАЗ проигнорировать продление патентов, ничего не сообщалось. Официально производитель не отказался от планов выпустить второе поколение внедорожника.