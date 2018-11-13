По Израилю выпущено 370 ракет из сектора Газа

Шквал из примерно 370 ракет обрушился на Израиль с территории сектора Газа, контролируемого палестинской радикальной группировкой ХАМАС.

Как сообщает газета "Гаарец" со ссылкой на Армию обороны Израиля, система ПВО "Железный купол" перехватила около сотни из них. Среди мирных израильтян есть жертвы. В ответ израильские военные поразили более 100 целей - объектов военной инфраструктуры в анклаве. Речь идет о подземных тоннелях, наблюдательных пунктах, лабораториях по производству оружия и пусковых площадках. Между тем мировые лидеры и ООН призывают обе стороны к сдержанности, признавая, что Израиль и ХАМАС оказались на грани полномасштабной войны.

Как заявили в офисе спецкоординатора ООН по ближневосточному урегулированию Николая Младенова, в настоящее время Организация "тесно сотрудничает с Египтом и другими заинтересованными сторонами с целью убедиться, что Газа отступила от края пропасти". Местные СМИ передают, что сирены звучат в южной части государства - в Беэр-Шеве и Ашкелоне, тревожные сигналы доходят до Мертвого моря. В результате последней серии массированных ракетных пусков по израильской территории погиб, по меньшей мере, один человек. По предварительным данным, это 40-летний мужчина, в чей дом в Ашкелоне угодил снаряд. Рядом под завалами нашли двух женщин в критическом состоянии. Палестинская сторона утверждает, что в результате последних действий израильских военных погибло трое жителей Газы.

Напомним, что ситуация в регионе резко обострилась в ночь на понедельник. Накануне Армия обороны Израиля провела на территории анклава успешную операцию по ликвидации одного из командиров боевого крыла ХАМАС. Вместе с ним были убиты еще пятеро участников группировки. С израильской стороны погиб один офицер.