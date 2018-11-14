Депутаты обратились к главе Центробанка с предложением включить в ОСАГО возможность применения телематических систем для оптимизации стоимости ОСАГО.

Авторами идеи выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Они уже готовят соответствующие поправки в закон об ОСАГО.

Депутаты предлагают следующее. Автовладельцы добровольно устанавливают телематическое устройство на автомобиль и получают возможность самостоятельно контролировать расходы на ОСАГО в зависимости от частоты поездок.

К примеру, при приобретении полиса ОСАГО на срок 30 дней телематика фиксирует фактическое количество суток использования транспортного средства. Соответственно, с оплаченной стоимости полиса списывается сумма за одни, двое или десять суток фактического использования. Таким образом, достигается более справедливое соотношение расходов автовладельца на полис ОСАГО к реальному времени эксплуатации транспортного средства.

Предложение довольно интересное, хотя и спорное. Тем более что рынок этого оборудования у нас еще в зачаточном состоянии. А про массовое использование телематики в КАСКО говорить вообще рано. Сейчас, по оценкам экспертов, всеми страховыми компаниями вместе взятыми эксплуатируется около 25 тысяч устройств. Это при почти 60 миллионах зарегистрированных машин.

Автогражданка с космическим прицелом

Использование телематики в ОСАГО уже давно не новость. Но применяется она только при оформлении аварии по Европротоколу, если водителям, попавшим в ДТП, повезло иметь такое устройство на борту. При этом при наличии такого устройства и передаче данных с него страховщику водитель вправе рассчитывать на выплату в пределах 400 тысяч рублей, а не 100, как положено по Европротоколу.

Однако Российский союз автостраховщиков, судя по всему, собирается расширить применение телематических устройств на рынке ОСАГО. И сейчас он изучает, какое оборудование и как используется в Европе в автогражданке.

И интерес к этой сфере понятен. Ведь применение таких устройств позволит полностью избавиться от страхового мошенничества. Как рассказал "РГ" эксперт в области телематики Игорь Хереш, в одной из страховых компаний, где применяют телематику по КАСКО, сравнили убыточность от автомобилей с приборами, а также без них. Получилось, что убыточность машин с "черным ящиком" в 2,5 раза меньше, чем у аналогичных автомобилей без него.

"РГ"/ Леонид Кулешов/ Владимир Баршев

Авария без мошенников

Как работает система в случае ДТП, корреспондент "РГ" изучил непосредственно в компании, которая занимается этими устройствами.

Об аварии система сразу сообщает в кол-центр страховой компании. Причем сообщает об этом неприятным звуком резкого торможения и сиреной. Звук добавлен, чтобы ночью работники колл-центра ДТП не проспали. Как рассказал и показал корреспонденту "РГ" директор департамента страховой телематики Андрей Горанов, на мониторе тут же показывается, где произошло ДТП, с каким ускорением, трек движения машины, в какое место были удары и какой силы от 0 до 24 g.

Для понимания, 24 g - это машина под списание. Замедление среднестатистического седана при торможении педалью в пол со скорости 100 км/ч до полной остановки равно примерно 0,9 g.

Также телематика определяет вероятную тяжесть последствий для водителя по международной системе AIS 6. В этой системе большое количество физических параметров - ускорений, торможений по различным осям, - на основании которых можно сказать, есть повреждения у водителя или нет. И если есть цифра, отличная от нуля, то страховая компания сначала звонит в "скорую помощь", а потом клиенту.

Когда повышается балл за аккуратное вождение, тут же сокращается потребление топлива, износ колодок и шин

На мониторе видны гарантированно поврежденные зоны. Но надо получить подтверждение от водителя о повреждениях. Очень важно позвонить быстро. Пока человек находится в стрессе, ему сложно говорить неправду. Если он со всем согласен, уже можно посчитать убыток. Если заявляет то, чего телематика не показывает, это повод проводить расследование.

В результате водитель, попавший в аварию, получает помощь на дороге на месте ДТП, а также уже готовое направление на ремонт. Ему не требуется ехать в страховую на осмотр, писать заявления. Все уже сделано сразу после аварии. И это сильно привлекает в телематике.

Гонять или экономить?

Использование телематики аккуратным водителем позволит получить ему скидку в страховой компании. Система не столько считает, сколько водитель проезжает, сколько оценивает его шансы на попадание в аварии по его вине. Всего она вычисляет более 100 параметров. Учитываются изменение полосы движение, угловые ускорения, повороты, превышение скорости, дорожное покрытие, день, ночь, выходной, будни, погодные условия...

Можно выяснить, как часто используется автомобиль. Например, в понедельник и вторник автомобиль используется 4 процента времени. 96 процентов он стоит. То есть появляется возможность тонко настраивать тариф под конкретного клиента.

Полная индивидуализация тарифов - это то, к чему идут страховые компании, считает Игорь Хереш. Например у двух людей одного возраста одинаковые автомобили. Но один ездит в булочную и домой, а другой на выходных мотается на дальние расстояния. У первого пробег 4 тысячи в год, у второго 40 тысяч. Но платят они одинаково. Поэтому сейчас всегда наименее рискованный клиент доплачивает за более рискованного.

Понятно, что такое оборудование себе не будут ставить те, кто собирается гонять. Они предпочтут купить страховку дороже или вовсе обойтись без нее. Не поставят его себе и мошенники. Остальным водителям она принесет только плюсы. Помимо моментальной помощи на дороге это еще и экономия. Ведь как только повышается балл за аккуратное вождение, тут же сокращается потребление топлива. Реже стираются колодки и изнашиваются шины.

Испытаем на себе

Это тот самый "черный ящик", который установили в машину корреспондента. Фото: Никита Митюнин

Корреспондент "РГ" решил установить этот прибор для тестирования. В аварии он попадать не собирается, но можно будет оценить его стиль вождения. Тем более что он любит полихачить. Второй прибор поставлен на автомобиль, который не способен быстро и резко разгоняться. Да и управляет им аккуратный водитель. В итоге узнаем, как это работает и приносит пользу владельцу такого "черного ящика".