Центр Киева перекрыли из-за отсутствия отопления

Жители перекрыли Бульвар Леси Украинки в центре Киева из-за отсутствия тепла в домах. Протесты привели к многокилометровым пробкам.

Как сообщает ТАСС, люди ходят по пешеходному переходу с требованием подать тепло. У некоторых из них - транспаранты и плакаты в руках. Митингующие винят во всем жилищно-эксплуатационную контору (ЖЭК), а также Министерство регионального развития, которому подконтрольна ЖЭК.

Срыв отопительного сезона произошел в Кривом Роге, Смеле, Шепетовке и других городах страны. Произошедшее энергетические компании объясняют задолженностью населения перед национальной акционерной компанией (НАК) "Нафтогаз". Из-за холода люди блокировали дороги и захватили котельные вместе с коммунальными офисами.

Решить проблему потребовал от президента Украины Петра Порошенко лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко. Он призвал включить газ и подать тепло. В противном случае, по мнению парламентария, действующее правительство должно уйти в отставку.