Как российские военные защищаются от кибератак из-за рубежа

Служба защиты государственной тайны Вооруженных сил России предпринимает дополнительные меры по обеспечению безопасности информационного пространства страны, а также военных объектов и линий коммуникаций.

"Одним из основных негативных факторов, влияющих на состояние информационной безопасности, является наращивание рядом зарубежных стран возможностей информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру в военных целях", - заявил газете "Красная звезда" начальник службы ЗГТ, генерал-лейтенант Юрий Кузнецов.

По его словам, при восьмом управлении Генштаба РФ создана комплексная система по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на критически важные объекты Минобороны. Кроме того, проводятся и усиливаются контрольно-технические мероприятия по обеспечению информационной безопасности.

"Учитывая специфику и важность выполняемых задач, Восьмым управлением проводится плановая работа по переоснащению войск на современные образцы вооружения и военной техники закрепленной номенклатуры. В ходе участия в стратегических учениях, например, в недавно прошедших маневрах "Восток-2018", проверена и подтверждена эффективность применяемых образцов вооружения и военной техники", - сообщил Кузнецов.

Отметим, что еще в 2016 году инженеры-связисты Минобороны России завершили развертывание новой коммуникационной системы "Закрытый сегмент передачи данных". Среди специалистов система получила название - "военный интернет", так как пользоваться ею могут только военнослужащие. Основной ресурс сети доступен по адресу mil.zs. Однако зайти на них можно только через компьютеры, работающих на операционной системе МСВС - мобильной системе Вооруженных сил. Подключение к этим компьютерам флеш-накопителей, принтеров, сканеров и других устройств невозможно. Доступ контролируется специальным программным обеспечением и фиксируется.

Кстати

На форуме "Открытые инновации" премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в 2017 году кибератаки привели к убыткам в районе 600 миллиардов рублей. Поэтому ФСБ создан Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, который займется вопросами обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и выработкой методов борьбы с ними.