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Рубрика: Общество

В Тихом океане сняли на видео гигантскую колонию пиросом

Текст: Денис Передельский

В Новой Зеландии дайверы при погружении в Тихий океан сняли на видео восьмиметровое существо, оказавшееся гигантской колонией пиросом.

Фото: NIGPAS
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Как сообщает The New Zealand Herald, редкое океаническое существо давние друзья Стив Хэтэуэй и Эндрю Баттл встретили во время погружения под воду с аквалангами близ вулканического острова Уайт-Айленд.

С собой у них была камера. Им удалось снять на видео необычное желеобразное существо, похожее на светлого гигантского червя. Его длина превышала восемь метров. Существо периодически растягивалось.

Позже специалисты помогли дайверам определить, что те встретили так называемую колонию пиросом. Это морские свободноплавающие животные.

Размеры взрослых колоний варьируются от 20 сантиметров до четырех и более метров. Вероятно, встреченная дайверами колония является одной из крупнейших.

Колония пиросом обладает цилиндрической формой. Она полая и открытая на одном конце.

Ее полупрозрачные стенки состоят из тысяч небольших существ - зооидов, - которые выстраиваются рядами.

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Общество Природа РГ-Видео
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