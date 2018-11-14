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14.11.2018 13:53
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Фестиваль в Ярославле открыла уникальная скрипка

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Фото: Ирина Штольба/РГ Фото: Ирина Штольба/РГ
Фото: Ирина Штольба/РГ

В Ярославле на открытии пятого международного "Коган-фестиваля" презентовали скрипку, названную в честь основателя фестиваля Дмитрия Когана, безвременно ушедшего в 2017 году.

По словам скрипичного мастера из Италии Андрея Шудтца, создавшего музыкальный инструмент, скрипка "Дмитрий Коган" - копия инструмента, изготовленного в 1728 году кремонским мастером Джузеппе Гварнери. Известный скрипач играл на скрипке Гварнери "Робрехт" с 2011 года, когда ее приобрел Фонд поддержки уникальных культурных проектов.

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- Это дерево итальянское, с места, где когда-то была церковь, - рассказал Андрей Шудтц - друг Дмитрия Когана. - Там сносили балки, и мне повезло, что это дерево, которому примерно 200 лет, мне привезли. Я использовал, можно сказать, полуцерковное дерево для этого инструмента.

По признанию мастера, ему очень хотелось воссоздать ту энергию, которую Дмитрий передавал своим инструментам.

Скрипка "Дмитрий Коган" уже прозвучала на открытии "Коган-фестиваля" в Ярославле: скрипач из Греции Александрос Халапсис исполнил на ней произведения Паганини и Вивальди. 14 ноября звучанием инструмента смогут насладиться жители Мышкина.

Открывшийся 13 ноября пятый "Коган-фестиваль" продлится до 16 ноября. В его программе - концерты известных скрипачей Юлии Беринской (Италия), Александроса Халапсиса (Греция), Виктора Абрамяна (Москва), молодых одаренных музыкантов, мастер-классы, а также представление мультимедийного проекта "Легенда о Валентине”. Эта программа стала последней в жизни Дмитрия Когана и была посвящена 80-летию первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Документальные кадры о жизни великой современницы сопровождает музыка Чайковского, Рахманинова, Шостаковича, Прокофьева, Брамса, Вивальди в исполнении камерного оркестра "Московская камерата”.

Справка "РГ"

Первый "Коган-фестиваль" прошел в Ярославле в 2014 году и был посвящен выдающемуся скрипачу и педагогу Леониду Когану. При непосредственном участии его внука, заслуженного артиста РФ Дмитрия Когана были проведены три фестиваля. В августе 2017 года в возрасте 38 лет Дмитрий скончался, и сейчас фестиваль проводится благодаря поддержке ярославского губернатора и благотворительного фонда Валентины Терешковой.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область
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