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14.11.2018 03:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Живущий на "прожиточном минимуме" депутат подвел итоги эксперимента

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко. Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко. Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко. Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, питающийся на 3,5 тысячи рублей в месяц, рассказал, какие выводы сделал после трех недель такой диеты. Он отметил, что размер потребительской корзины и прожиточного минимума необходимо значительно увеличить.

Политик считает, что размер потребительской корзины не должен быть меньше десяти тысяч, а прожиточного минимума - не менее 20 тысяч, передает РИА Новости. Он также призвал других депутатов и министров последовать его примеру и попробовать в течение месяца питаться на три с половиной тысячи рублей.

Фото: depositphotos.com
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Как рассказал ранее Бондаренко, в его рационе содержатся овощи, а также яйца. Такие продукты депутат выбрал, чтобы уложится в стоимость региональной потребительской корзины. Между тем участник эксперимента сбросил несколько килограммов. Однако врачи утверждают, что подобная диета вредна и потерянный вес вернется вместе с лишними килограммами, так как в такой пище в основном углеводы, не хватает жиров и белков, а также минеральных веществ и микроэлементов. Это приведет к увеличению веса и может негативно сказаться на здоровье.

Напомним, свой эксперимент Николай Бондаренко затеял после дискуссии с министром занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой, утверждавшей, что 3,5 тысячи рублей достаточно для жизни на месяц. Впоследствии чиновница была уволена.

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