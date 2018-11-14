На Культурном форуме в Петербурге вручат Европейскую театральную премию

В Петербург вернулась Европейская театральная премия: впервые одну из престижнейших наград Старого света город на Неве принимал в 2011 году. В этом году мероприятия пройдут в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума. До 17 ноября гостей ждут спектакли, встречи с именитыми лауреатами, лекции, кинопоказы и, конечно, торжественная церемония вручения на сцене Александринского театра.

Виновники торжества уже известны: лауреатом самой Европейской Театральной премии стал народный артист России, художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Пушкина (Александринского театра) Валерий Фокин. В этом году он к тому же празднует 50-летие своей творческой биографии. К этим двум важным событиям петербуржцам покажут серию работ мастера: "Швейк. Возвращение", "Сегодня. 2016 - ..." и спектакль "Маскарад. Воспоминания будущего".

А в номинации "Театральная реальность" лучшими стали представители современной европейской режиссуры Жюльен Госселин (Франция), Ян Клята (Польша), Мило Рау (Швейцария) и Тьяго Родригес (Португалия), а также звезда балетной сцены Сиди Ларби Шеркауи (Бельгия-Марокко) и цирковая компания "Циркус-Циркур" (Швеция). Специальная премия, кроме того, присуждена испанской актрисе Нурии Эспер.

"С первых лет учреждения премии Россия активно участвовала в ее организации и работе, для нас эти связи очень важны. Сейчас мир переживает непростые времена, но культура - это именно тот мостик, благодаря которому мы можем общаться, понимать друг друга и преодолевать любые сложности, в том числе политические", - подчеркнул, открывая программу Европейской театральной премии, ее генеральный секретарь Алессандро Мартинес.

Работы всех лауреатов (читай весь спектр европейского театрального искусства) петербуржцы смогут увидеть на нескольких городских площадках. Спектакли пройдут в БДТ имени Товстоногова, в Малом драматическом театре - Театре Европы, в Молодежном театре на Фонтанке, в Александринке и на сцене Театра-фестиваля "Балтийский дом". Именно он уже во второй раз занимается организацией премии в Северной столице.

"В этом году у нас совершенно замечательная подборка спектаклей в "Театральной реальности", что уж говорить о работах главного лауреата - Валерия Фокина. Так что всех нас ждет увлекательное путешествие. Да, в России в театр постоянно ходят 5-10 процентов населения, но наша обязанность - нести идеалы гуманизма, которые сейчас уничтожаются, хоть они и неистребимы", - уверен директор Театра-фестиваля "Балтийский дом" Сергей Шуб.

Не оставят, кстати, без внимания и петербургских режиссеров, ранее уже становившихся лауреатами премии. Так, любителей театра ждет встреча с Андреем Могучим и три его спектакля: "Алиса", "Губернатор" и "Гроза". А Лев Додин представит своего знаменитого "Гамлета".

Напомним, Европейская театральная премия учреждена в 1986 году и вручается за достижения в искусстве, а также работу в театре и за его пределами, которая признана серьезной культурной, общественной и политической заслугой. Нынешняя премия станет уже 17-й по счету.

Кстати

Театральная программа культурного форума, который пройдет в Петербурге с 15 по 17 ноября, будет достаточно обширной. Одним из важнейших событий станет презентация программы Международной театральной Олимпиады - 2019, старт подготовки к ней даст опять-таки юбиляр (а заодно руководитель секции "Театр") Валерий Фокин.