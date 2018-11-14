Сына экс-главы полиции Краснодара осудили за смертельное ДТП

На Кубани суд вынес приговор подростку, сбившему в июне 2017 года в Краснодаре на улице Дзержинского пятерых дорожных рабочих, один из которых впоследствии скончался. Это ДТП приобрело широкий резонанс, потому что подросток, находившийся за рулем элитного автомобиля Range Rover, оказался сыном Александра Семенова, возглавлявшего УВД города Краснодара.с 2003 по 2011 год.Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кубани.

Приговором суда сына бывшего высокопоставленного чиновника признали виновным по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека" и приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении, а также к лишению прав на управление автомобилем сроком на один год. Эксперты немедленно назвали этот приговор Семенову очень мягким, учитывая те обстоятельства, при которых произошло ДТП.

Молодой человек управлял иномаркой в состоянии алкогольного опьянения, а сама машина принадлежала не ему, а отцу. Подростку на момент ДТП было 17 лет, и он не имел водительских прав. Кроме того, что отцом юноши является экс-глава краснодарской милиции, мать подростка - депутат городской Думы Краснодара, секретарь комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан.

Авария, в которой обвиняют молодого человека, произошла в Краснодаре ночью 29 июня на пересечении улиц Дзержинского и Талалихина. Управляя иномаркой Range Rover, водитель проигнорировал предупреждающие знаки о проведении дорожных работ и столкнулся со стоящим на дороге ремонтным автомобилем "Газель". В результате произошел наезд на пятерых дорожных рабочих, один из которых погиб, а остальные с различными травмами были госпитализированы. От удара Range Rover отбросило на другой автомобиль, после чего иномарка загорелась. Но подросток, который управлял машиной, успел покинуть машину до возгорания. По данным медицинского освидетельствования, у молодого человека обнаружили наличие алкоголя в крови.

По факту этого ДТП было возбуждено уголовное дело. По словам сотрудников полиции, подозреваемому грозило до семи лет лишения свободы в колонии. Именно такого наказания для виновника требовала прокуратура Краснодарского края.

Однако потом судебное заседание по этому резонансному делу переносили, а в ноябре 2017 года юношу отпустили под домашний арест.

Следует учесть, в каких условиях будет отбывать наказание приговоренный сейчас судом Семенов. Как рассказали в правоохранительных органах края, находящиеся в колонии-поселении осужденные имеют право свободно передвигаться по поднадзорной территории без сопровождения охраны. Проводят время они не в камерах, а в общежитиях, где комнаты рассчитаны на несколько человек. Для каждого является обязательной какая-либо работа. По истечении половины срока осужденный может быть освобожден условно-досрочно за примерное поведение.