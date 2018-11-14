Стоимость нефти Brent опустилась до 65 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent упала ниже 65 долларов впервые с марта. За одну торговую сессию на бирже ICE в Лондоне "черное золото" этого сорта потеряло восемь процентов стоимости. Предыдущие торги закрылись у отметки 70 долларов за баррель.

Падение стоимости Brent до уровня мартовских цен обусловлено, в частности, эмбарго США против Ирана. Участники рынка во избежание дефицита нарастили добычу, однако, когда власти Соединенных Штатов объявили об исключениях из этих санкций сразу для нескольких стран, предложение в итоге превысило спрос.

Президент США Дональд Трамп также раскритиковал намерение стран ОПЕК снизить добычу в следующем году. "Надеюсь, Саудовская Аравия и ОПЕК не станут сокращать добычу, - написал он в соцсети. - Цены на нефть должны быть намного ниже, учитывая уровень запасов". Ране глава минэнергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха заявил по поводу намерения страны сократить добычу нефти в декабре.

Напомним, Россия в октябре установила постсоветский рекорд по внутренней добыче нефти. В связи с этим, а также с историческим рекордом добычи в США, картель нефтепроизводителей ОПЕК пересмотрел в сторону увеличения общий объем предложения на рынке по итогам текущего года.

Стоимость нефти марки WTI также опустилась ниже 55 долларов за баррель впервые с 16 марта 2017 года, передает РИА Новости.

Цена на нефть падает уже шестую неделю подряд. Третьего октября цена нефти превышала 86 долларов за баррель, за два месяца баррель Brent подешевел более чем на 20 долларов.