Трамп отчитал Мэй за Иран и торговлю с Евросоюзом

Президент США Дональд Трамп пожурил британского премьера Терезу Мэй за ее позицию по Ирану и торговым вопросам. Об этом сообщила газета The Washington Post, источник которой сослался на телефонные переговоры лидеров США и Великобритании, состоявшиеся в минувшую пятницу.

По данным издания, когда Мэй позвонила Трампу, чтобы поздравить с состоявшимися 6 ноября промежуточными выборами в Конгресс США, тот был не в духе. Хозяин Белого дома в ответ раскритиковал коллегу за недостаточные, на его взгляд, усилия по давлению на Иран, а затем посетовал на "нечестные" условия торговли между США и ЕС.

Ранее в Лондоне заявляли, что намерены продолжать торговое сотрудничество с Ираном, несмотря на ужесточение санкционного режима США против исламской республики. В мае 2018 года Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки по ядерной программе Тегерана и возобновлении санкций. Остальные участники сделки, включая Великобританию, раскритиковали решение США и заявили о планах придерживаться своих обязательств по договоренностям.