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14.11.2018 13:53
Рубрика: В мире

В Китае прокомментировали идею создать общеевропейскую армию

Текст: Юрий Когалов
Страны Европейского союза имеют законное право создать собственную единую армию. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, одновременно подчеркнув, что Китай никогда не представлял угрозы для Европы.
Фото: REUTERS/Jason Lee Фото: REUTERS/Jason Lee
Фото: REUTERS/Jason Lee

"Европейские страны являются независимыми и суверенными государствами. Они сами вправе делать свой выбор. А что касается Китая, то мы никогда не представляли никакой угрозы для Европы", - отметила дипломат. По ее словам, европейские лидеры, приезжая в КНР, неоднократно высказывались за укрепление сотрудничества с Пекином.

В Евросоюзе может появиться единая армия

Напомним, идея создания общеевропейской армии существует уже много лет. Недавно о ней вспомнил президент Франции Эмманюэль Макрон. "У нас должна быть Европа, которая себя защищает, преимущественно самостоятельно, без США", - заявил хозяин Елисейского дворца. При этом, перечисляя страны, от которых Евросоюзу в принципе стоит защищаться, Макрон снова упомянул США, поставив их в один ряд с Китаем и Россией.

Американский лидер Дональд Трамп счел это оскорблением, одновременно обратив внимание на финансовую сторону вопроса. "Возможно, Европе сначала нужно заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую субсидируют США!" - намекнул он.

Впрочем, во время их личной встречи в Париже в рамках празднования 100-летия окончания Первой мировой войны Трамп отметил, что США хотят "видеть Европу сильной и помогать ей", в том числе в сфере обороны, "но это должно быть на справедливых условиях".

Макрон: Европа должна сама обеспечивать свою безопасность

"Нечестно, когда безопасность Европы обеспечивается сегодня только Соединенными Штатами. Именно поэтому я полагаю, что нам необходимо больше европейских возможностей, больше европейской обороны, чтобы разделить эту задачу", - отметил со своей стороны французский президент. И это значит, продолжил Макрон, что Европа должна увеличить свою долю в расходах НАТО на оборону.

Примечательно, что канцлер Германии Ангела Меркель высказалась в поддержку создания общеевропейской армии, которая стала бы "дополнением к НАТО". "Старые союзники ставят проверенные связи под вопрос", - заявила Меркель, недвусмысленно намекая на заявления лидера США Дональда Трампа, который уже не раз довольно жестко критиковал Североатлантический альянс и даже упоминал о гипотетической ситуации, при которой Вашингтон в теории мог бы из него выйти.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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"Мы должны работать над видением, которое однажды позволит создать полноценную европейскую армию", - подчеркнула канцлер ФРГ. По ее словам, "прошли те времена, когда Европа могла положиться на других". Создание же единой военной структуры в рамках ЕС "призвано продемонстрировать, что между европейскими государствами больше не может быть войн".

Между тем накануне глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что любые действия союзников Соединенных Штатов в военном отношении не должны идти вразрез с линией НАТО, и Вашингтон не хотел бы ослабления Североатлантического альянса.

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