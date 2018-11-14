В Китае прокомментировали идею создать общеевропейскую армию

"Европейские страны являются независимыми и суверенными государствами. Они сами вправе делать свой выбор. А что касается Китая, то мы никогда не представляли никакой угрозы для Европы", - отметила дипломат. По ее словам, европейские лидеры, приезжая в КНР, неоднократно высказывались за укрепление сотрудничества с Пекином.
Напомним, идея создания общеевропейской армии существует уже много лет. Недавно о ней вспомнил президент Франции Эмманюэль Макрон. "У нас должна быть Европа, которая себя защищает, преимущественно самостоятельно, без США", - заявил хозяин Елисейского дворца. При этом, перечисляя страны, от которых Евросоюзу в принципе стоит защищаться, Макрон снова упомянул США, поставив их в один ряд с Китаем и Россией.
Американский лидер Дональд Трамп счел это оскорблением, одновременно обратив внимание на финансовую сторону вопроса. "Возможно, Европе сначала нужно заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую субсидируют США!" - намекнул он.
Впрочем, во время их личной встречи в Париже в рамках празднования 100-летия окончания Первой мировой войны Трамп отметил, что США хотят "видеть Европу сильной и помогать ей", в том числе в сфере обороны, "но это должно быть на справедливых условиях".
"Нечестно, когда безопасность Европы обеспечивается сегодня только Соединенными Штатами. Именно поэтому я полагаю, что нам необходимо больше европейских возможностей, больше европейской обороны, чтобы разделить эту задачу", - отметил со своей стороны французский президент. И это значит, продолжил Макрон, что Европа должна увеличить свою долю в расходах НАТО на оборону.
Примечательно, что канцлер Германии Ангела Меркель высказалась в поддержку создания общеевропейской армии, которая стала бы "дополнением к НАТО". "Старые союзники ставят проверенные связи под вопрос", - заявила Меркель, недвусмысленно намекая на заявления лидера США Дональда Трампа, который уже не раз довольно жестко критиковал Североатлантический альянс и даже упоминал о гипотетической ситуации, при которой Вашингтон в теории мог бы из него выйти.
"Мы должны работать над видением, которое однажды позволит создать полноценную европейскую армию", - подчеркнула канцлер ФРГ. По ее словам, "прошли те времена, когда Европа могла положиться на других". Создание же единой военной структуры в рамках ЕС "призвано продемонстрировать, что между европейскими государствами больше не может быть войн".
Между тем накануне глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что любые действия союзников Соединенных Штатов в военном отношении не должны идти вразрез с линией НАТО, и Вашингтон не хотел бы ослабления Североатлантического альянса.