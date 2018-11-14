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14.11.2018 16:06
Рубрика: Власть

В МИД РФ прокомментировали перемирие Израиля и сектора Газа

Текст: Юрий Когалов
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Россия рассчитывает, что режим прекращения огня между израильтянами и палестинцами, восстановленный после резкого обострения конфликта, будет носить долгосрочный характер. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя последние события вокруг сектора Газа.

"В Москве с удовлетворением воспринимают поступающую информацию о прекращении огня между Израилем и Газой, - отметили на Смоленской площади.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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"Поддерживаем посреднические усилия Египта и ООН по восстановлению режима прекращения огня. Рассчитываем, что он будет носить устойчивый и долгосрочный характер, даст возможность международному сообществу активизировать работу по выправлению удручающей гуманитарной ситуации в секторе Газа и достижению справедливого палестино-израильского урегулирования на известной международно-правовой базе", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Согласно последним данным, в результате обмена ударами с палестинской стороны погибли 8 человек и 35 получили ранения, с израильской - 1 убитый и 56 раненых.

Как сообщили в Армии обороны Израиля, только за минувшие сутки система ПВО "Железный купол" перехватила свыше 100 из 460 ракет и мин, выпущенных палестинскими боевиками. В ответ Израиль атаковал 160 целей на территории сектора Газа. Это был самый интенсивный раунд вооруженного противостояния за последние четыре года.

Между тем министр обороны Израиля Авигдор Либерман объявил в кнессете о своей отставке с поста главы военного ведомства. Главной причиной ухода, по словам политика, стало его несогласие с прекращением боевых действий против боевиков в секторе Газа.

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