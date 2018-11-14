Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Volvo рассказала о новинках для России в 2019 году 16:17
Тест-драйв Audi RS5: Cуперкар-интеллигент 15:45
Видео: "КамАЗ" рассказал о первом российском премиум-грузовике 14:10
АвтоВАЗ снова будет поставлять машины в Турцию 13:00
14.11.2018 17:30
Рубрика: Легковые авто

В Россию привезут конкурента Toyota Highlander

Текст: Андрей Полухин (Гуанчжоу)
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Китайская компания GAC Motor определилась с новинками, которые собирается привезти в Россию на старте своей деятельности в нашей стране.

Речь идет о флагманском внедорожнике GS8, кроссоверах GS4 и GS5, а также минивэне. Первые три машины желающие могли увидеть на стенде производителя на Московском международном автосалоне в августе-сентябре. С последним есть нюансы - это может быть как представленный в российской столице GM8, так и GM6, премьера которого состоится 16 ноября на автосалоне в Гуанчжоу.

"Мы хотим начать продавать в России наши полноприводные семиместные внедорожники, кроссоверы GS4 и GS5 и минивэны. Легковые автомобили (седаны - прим. ред.) - тоже рассматриваем, но в их отношении для начала надо изучить эту нишу на вашем рынке", - рассказал в Китае журналистам, среди которых был и спецкор "РГ", вице-президент GAC Motor по зарубежным рынкам и глава российского представительства Шуншенг Вонг.

Фото: Пресс-служба FAW
Шокирующая Азия. Китайские авто с пробегом оказались лучше остальных

Акцент на сегмент SUV сделан неслучайно - в GAC Motor знают о растущем интересе россиян к сегменту внедорожников и кроссоверов. По мнению Вонга, модель GS8 должна составить конкуренцию Toyota Highlander. Но главное - исходя из его слов, это будет самый дорогой китайский автомобиль на нашем рынке. В настоящее время это место занимает рамный Haval H9.

Отметим, что GAC Motor метит едва ли не в премиальный сегмент. Так, в Китае самый доступный GS8 оценивается в 164 тысячи юаней, что эквивалентно сумме в 1,64 млн рублей. Наиболее оснащенная версия стоит 260 тысяч юаней (2,6 млн рублей). Минивэн GM8 в "базе" даже дороже. Переднеприводные кроссоверы GS4 и GS5 дешевле, но назвать их бюджетниками тоже нельзя - от 89,8 и 109,8 тысячи юаней (898 000 и 1 098 000 рублей) соответственно. Очевидно, что из-за импорта из Китая в России эти автомобили только прибавят цене.

Впрочем, как подчеркнул Шуншенг Вонг, компания пока занимается ценообразованием с учетом имеющихся комплектаций. До августа или сентября 2019 года, когда, по его словам GAC Motor и начнет реальные продажи в России, времени на доскональный анализ рынка предостаточно.

Чем занимается попавший под санкции легендарный завод КрАЗ
Первые купе-кроссоверы Zotye переданы покупателям
#GAC