Вертолет владельца "Лестера" перестал слушаться пилота перед крушением

Вертолет таиландского предпринимателя и владельца английского футбольного клуба "Лестер Сити" Вичая Сриваддханапрабхи незадолго до крушения перестал слушаться пилота. Как сообщает телеканал BBC, к такому выводу пришли эксперты комиссии, расследующей инцидент.

В частности, когда пилот повернул налево, вертолет стал уходить направо. О возможных причинах выхода машины из-под контроля подробностей не сообщается.

Крушение произошло 27 октября после окончания матча английской Премьер-лиги "Лестер Сити" - "Уэст Хэм Юнайтед". Вертолет, набрав высоту около 130 метров, начал заваливаться на бок и рухнул на парковку около стадиона.

В результате крушения погибли все пять человек, находившихся на борту, включая самого Сриваддханапрабхи.