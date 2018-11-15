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15.11.2018 15:40
Рубрика: Культура

Алексей Учитель рассказал "РГ" о новом фильме про Виктора Цоя

Текст: Сусанна Альперина

В работе VII Санкт-Петербургского Международного Культурного форума принял участие известный продюсер и кинорежиссер Алексей Учитель. В частности, он присутствовал на презентации нового издания "Кинорепортер", который делает команда бывшего российского издания журнала The Hollywood Reporter во главе с Марией Лемешевой.

После презентации обозреватель "РГ" расспросила режиссера о новом фильме про Виктора Цоя.

- Идет кастинг, выбор натуры, - рассказал Алексей Учитель. -  Я недавно вернулся из Литвы и Латвии, где мы будем снимать. В фильме принимают участие и актеры из этих стран: картина - совместное производство Литвы, Латвии и России. Старт съемок - 1 июля следующего года.

Правда ли что в кадре не будет появляться Виктор Цой?

Алексей Учитель: Там не будет актера, который играет Виктора  Цоя. Это правда. Но это - история, которую я отчасти наблюдал. Во-первых, я знал Цоя, снимал его в своих документальных картинах "Рок" и "Последний герой". Поэтому эта история не высосана из пальца, она - реальна. И я больше хочу сделать фильм не биографический, а мифологический. Потому что Цой - и для меня это действительно удивительно, потому что его уже 30 лет нет с нами - стал не просто популярным, а неким своеобразным идеологом, причем для людей разных возрастов. Это феномен для меня поразителен, и картина отчасти об этом.

Вы в фильме будете использовать хронику, которая у вас снята в те годы, когда велась работа над документальными фильмами?

Фото: Галина Кмит/РИА Новости
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Алексей Учитель: Не скажу. На самом деле пока в сценарии этого нет. Но я думаю над этим.

Как будет называться фильм?

Алексей Учитель: Пока рабочее название - "47". Это последний альбом, который писал Виктор перед печальным событием. Это мое предположение, и я находил этому подтверждение у других людей - авария произошла потому, что он слушал музыку - новые песни из этого альбома. И в какой-то момент произошла потеря концентрации. Потом уже этот альбом стал называться "Черным альбомом".

Смотрели ли фильм Кирилла Серебренникова "Лето"?

Алексей Учитель: Да, и он мне очень понравился. Потому что это очень светлое атмосферное кино, которое точно передает настроение того времени и главное - состояние героев, которые в нем участвуют. Плюс картина очень интересно сделана по форме. Во всяком случае я поздравляю Кирилла, потому что всегда удивляешься, когда не ждешь от этого человека именно такого фильма. А он показал себя здорово и талантливо.

Кстати

К презентации на Форуме приурочили выход первого номера журнала "Кинорепортер", на обложке которого - российский актер Владимир Машков. По словам Марии Лемешевой, в предыдущие годы по условиям лицензии было запрещено ставить на обложку российских звезд. Исключением однажды стал Никита Михалков, и то его кандидатура долго согласовывалась. Также героиня нового номера - актриса Юлия Александрова, которая присутствовала на презентации, наряду с композитором и кинорежиссером Алексеем Рыбниковым и главой Фонда кино Вячеславом Тельновым.

Культура Кино и ТВ Наше кино Персона: Виктор Цой
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