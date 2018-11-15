Авиакомпания JAL за год отстранила от полетов 19 нетрезвых пилотов

Японская авиакомпания Japan Airlines (JAL) за минувший год отстранила от полетов 19 пилотов, не прошедших тест на алкоголь. В 12 случаях задерживались рейсы. Пассажирам сообщали, что вылет лайнера откладывается из-за плохого самочувствия члена экипажа.

В августе 2017 года JAL ввела новые, более точные устройства для проведения тестов. Это датчики с трубкой, данные с которых фиксируются в онлайн-режиме, пишет РИА Новости. Пилотам запрещено пить спиртное позже, чем за 12 часов до полета.

В этом месяце власти Японии решили ужесточить процедуры выявления алкогольного опьянения, а также допустимые нормы для тех, кто оказывается в кабине воздушногос судна. В дальнейшем систему распространят и на другие категории летного и наземного персонала авиакомпаний.