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15.11.2018 17:40
Рубрика: Легковые авто

Hyundai привезет в Россию три новинки

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Hyundai. Hyundai Elantra. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Hyundai Elantra. Фото: Пресс-служба Hyundai.

Hyundai рассказала об автомобилях, которые привезет в Россию в следующем году.

Как отметили "РГ" в пресс-службе компании, обновленный седан Elantra появится в первом квартале, хот-хэтч Hyundai i30 N доберется до нашей страны в первом полугодии.

Кроме того, поклонникам корейского бренда стоит ждать новое поколение Sonata. Впрочем, в Hyundai не уточнили, когда автомобиль доедет до России.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Также в следующем году нас ждут новые версии самого популярного SUV РФ - Creta. Какие именно и когда - не сообщается, корейцы не стали раскрывать все подробности. 

Премьеры не обойдут стороной и премиальный бренд Hyundai - Genesis. В следующем году в РФ ожидается обновленный седан G90. Автомобиль еще не рассекречен, хотя не так давно было опубликовано тизерное изображение машины.

Ранее о своих планах на российском рынке "РГ" рассказали VolvoSkoda и Kia.

Hyundai i30 N. Фото: Пресс-служба Hyundai.
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#Hyundai