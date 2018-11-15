Hyundai привезет в Россию три новинки

Hyundai рассказала об автомобилях, которые привезет в Россию в следующем году.

Как отметили "РГ" в пресс-службе компании, обновленный седан Elantra появится в первом квартале, хот-хэтч Hyundai i30 N доберется до нашей страны в первом полугодии.

Кроме того, поклонникам корейского бренда стоит ждать новое поколение Sonata. Впрочем, в Hyundai не уточнили, когда автомобиль доедет до России.

Также в следующем году нас ждут новые версии самого популярного SUV РФ - Creta. Какие именно и когда - не сообщается, корейцы не стали раскрывать все подробности.

Премьеры не обойдут стороной и премиальный бренд Hyundai - Genesis. В следующем году в РФ ожидается обновленный седан G90. Автомобиль еще не рассекречен, хотя не так давно было опубликовано тизерное изображение машины.

Ранее о своих планах на российском рынке "РГ" рассказали Volvo, Skoda и Kia.