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15.11.2018 10:34
Рубрика: Власть

Кабмин обсудит готовность к переходу страны на цифровое телевещание

Текст: Галина Мисливская

Правительство России соберется сегодня на заседание под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева и обсудит итоги работы федеральной программы, направленной на переход к цифровому вещанию на территории всей страны.

Как отмечается в материалах к заседанию, в течение восьми лет в рамках целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы" велось строительство сети цифрового эфирного наземного телевизионного вещания. К настоящему времени программа успешно выполнена и строительство сети завершено, отмечается в документе.

Фото: depositphotos.com
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Согласно программе, эта сеть включает в себя 5028 объектов связи. Из них три четверти - полностью новые объекты. Фактический охват превышает расчетный и составляет на сегодняшний день более 98,5% населения России, сообщает сайт кабмина.

Оставшиеся полтора процента - а это порядка 800 тысяч домохозяйств - в новом году могут остаться без телевидения, если не приобретут оборудование для приема спутникового сигнала. Эту проблему обсуждал на прошлой неделе Совет Федерации.

"Мы получаем в адрес Совета Федерации много обращений из регионов", - сказала на пленарном заседании палаты спикер Валентина Матвиенко. Она также отметила, что отключение телесигнала вызовет "большое недовольство людей", тем более что речь идет о малых поселениях, где жители могут не осилить финансово приобретение специального оборудования. "Надо действительно принимать меры для выравнивания этой ситуации", - считает глава Совфеда.

Она дала поручение трем комитетам - по конституционному законодательству, по социальной и экономической политике: подготовить обращение в правительство по данному вопросу.

Власть Работа власти Госуправление Правительство
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