Ученые рассказали о влиянии климата на алкоголизм

Холодный климат и недостаток солнечного света приводит к росту потребления алкоголя и заболеваний печени. К такому выводу пришли ученые из Питтсбургского университета.

О результатах исследования со ссылкой на научный журнал Hepatology сообщает портал MedicalXpress. "Это мысль распространена, но у нее не было научного подтверждения. Почему пьют в России? Почему пьют в Висконсине? Это первое исследование, которое последовательно доказывает, что по всему миру в холодных регионах, где мало солнца, пьют больше и страдают от заболеваний печени", - пояснил профессор Рамон Баталер, один из авторов научной статьи.

Ученые использовали, в частности, данные Всемирной организации здравоохранения и Всемирной метеорологической ассоциации - в общей сложности, были учтены 193 страны. Учитывались также религиозные факторы, ограничивающие потребление алкоголя в ряде регионов, и местное законодательство в этой сфере. Цифры подтвердили расхожее мнение, что в холодных странах, где мало солнца, пьют больше.

Ученые надеются, что их исследование поможет в разработке социальных инициатив, направленных на снижение алкоголизма, там, где это действительно важно.